Топ-менеджера "Росатома" арестовали по обвинению в получении взятки

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Басманный суд Москвы арестовал до 26 мая топ-менеджера госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, которому выдвинули обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом "Интерфаксу" заявили в пресс-службе суда.

Теперь ему может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы. При этом в передаче взятки в особо крупном размере подозревается гендиректор государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института по проектированию и организации энергетического строительства "Оргэнергострой" Элгудже Кокосадзе. Ходатайство о его аресте поступило в суд 28 марта.

С 2010 года Сахаров занимает должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и экспертизе в "Росатоме".

Между тем в госкорпорации уже выразили готовность оказать содействие следователям в рамках дела, возбужденного в отношении Сахарова.

"Руководство госкорпорации "Росатом" проинформировано о предъявлении обвинений Геннадию Сахарову", – уточнили ТАСС в заявлении госкорпорации.

Ранее бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Более того, экс-главу региона признали виновным в незаконном хранении оружия.

