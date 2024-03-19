В Мурманске за взятку задержали главу филиала Росморпорта и его заместителя

Фото: Следственный комитет РФ

Главу филиала Росморпорта и его заместителя задержали в Мурманске в момент получения первой части взятки в размере 16,9 миллиона рублей. Деньги им передала компания, которая надеялась за взятку получить заказ, на выполнение которого выделяется почти 170 миллионов рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"За взятку они должны были обеспечить заключение договора и беспрепятственное принятие выполненных работ по ремонту ледокола "Капитан Драницын", – отмечается в сообщении.

Ранее бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Более того, экс-главу региона признали виновным в незаконном хранении оружия.



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