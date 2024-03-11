В Санкт-Петербурге арестовали вице-президента банка "Россия"

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 4 мая вице-президента банка "Россия" Игоря Андреева по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом РБК заявили в объединенной пресс-службе судов города.

В свою очередь, на сайте финансового учреждения сказано, что именно они инициировали следствие по делу Андреева и его задержание.

"Банк оказывает необходимое содействие следственным органам", – указано в сообщении.

Ранее Октябрьский районный суд Пензы взыскал с бывшего губернатора региона Ивана Белозерцева и соответчиков 8,1 миллиарда рублей, частично удовлетворив иск замгенпрокурора РФ. Средства также взыскали с бывшего сенатора Бориса Шпигеля.

До этого Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

