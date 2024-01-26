Суд в Пензе взыскал с экс-губернатора Белозерцева и соответчиков 8,1 млрд рублей

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Октябрьский районный суд Пензы взыскал с бывшего губернатора региона Ивана Белозерцева и соответчиков 8,1 миллиарда рублей, частично удовлетворив иск замгенпрокурора РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Средства также взыскали с бывшего сенатора Бориса Шпигеля.

"Исковые требования заместителя Генерального прокурора РФ <...> удовлетворить частично. Взыскать (с соответчиков) 8 миллиардов 158 миллионов рублей", – зачитала решение судья.

До этого Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Более того, бывшего главу Пензенской области признали виновным в незаконном хранении оружия.

