Экс-губернатор Пензенской области Белозерцев признал факт получения денег от Шпигеля

Фото: пресс-служба Басманного суда

Бывший пензенский губернатор Иван Белозерцев, арестованный по обвинению в коррупции, признал факт получения 20 миллионов рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля, отметив, что деньги предназначались на ведение избирательной кампании. Об этом сообщил один из адвокатов экс-губернатора.

"Оперативно-разыскные материалы дела не содержат сведений о том, какие именно действия в целях лоббирования интересов "Биотек" совершил Белозерцев. Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 миллионов рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть", – передает его слова ТАСС.

22 марта Басманный суд столицы арестовал Белозерцева на два месяца. Прокурор поддержал ходатайство следователя, который настаивал исключительно на заключении губернатора в СИЗО.

Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.