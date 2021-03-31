Арестованного бизнесмена Бориса Шпигеля госпитализировали

Фото: Скриншот с видео пресс-службы Басманного суда

Бизнесмена Бориса Шпигеля госпитализировали из московского СИЗО № 4 в больницу "Матросской тишины", сообщила РИА Новости член столичной ОНК Ольга Дружинина.

Она рассказала, что накануне вечером Шпигеля перевели из изолятора временного содержания в СИЗО № 4. 31 марта во время встречи с Дружининой бизнесмен пожаловался на состояние здоровья.

"В СИЗО было принято решение об экстренной госпитализации Шпигеля в больницу "Матросской тишины", – пояснила собеседница агентства.

Борис Шпигель был арестован Басманным судом Москвы 23 марта. Он проходит по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.