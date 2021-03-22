Жену главы "Биотэка" арестовали по делу пензенского губернатора

Фото: пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Супругу главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Евгению Шпигель арестовали по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева, рассказала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 мая", – приводит РИА Новости слова Софинской.

По версии суда, Евгения Шпигель выступала посредником при передаче взяток в данном деле. При этом защита просила избрать другую меру пресечения, а не арест, однако суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета.

Уточняется, что следствие разыскивает других предполагаемых участников коррупционной схемы.

Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки 21 марта. Помимо него, под стражу взяты глава группы фармацевтических компаний "Биотэк", бывший член Совета Федерации, бывший продюсер и тесть Николая Баскова Борис Шпигель, директор компании "Фармация" Антон Колосков, супруга Шпигеля и два сотрудника представительства Пензенской области в Москве – Геннадий Марков и Федор Федотов.

По информации правоохранительных органов, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на общую сумму более 31 миллиона рублей. Деньги и иные ценности передавали через посредников.

При этом никто из участников преступления вину не признал. А в ходе обыска в доме губернатора следователи обнаружили около 500 миллионов рублей наличными.

