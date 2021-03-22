Губернатор Белозерцев не признал вину в получении взятки – СМИ

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не признает вину в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Белозерцев отрицает вину. Никто из шести фигурантов дела ее не признал", – говорится в сообщении.

Сейчас с губернатором проводятся следственные действия. Его задержали до избрания меры пресечения – он находится в ИВС на Петровке. Во второй половине дня следователь собирается обратиться в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте губернатора.

Ранее сообщалось, что в ходе обыска в доме губернатора следователи обнаружили около 500 миллионов рублей наличными.

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки 21 марта. Помимо него, под стражу взяты глава группы фармацевтических компаний "Биотэк", бывший член Совета Федерации, бывший продюсер и тесть Николая Баскова Борис Шпигель, директор компании "Фармация" Антон Колосков, супруга Шпигеля и два сотрудника представительства Пензенской области в Москве – Геннадий Марков и Федор Федотов.

По данным следствия, чиновник получил более 31 миллиона рублей в виде денег и ценностей.

Позднее стало известно, что партия "Единая Россия" приостановит членство губернатора Пензенской области в партии. Если суд признает его виновным, то Ивана Белозерцева окончательно исключат из рядов политического объединения.

