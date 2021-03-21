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Происшествия

13:05

"Единая Россия" приостановит членство губернатора Пензенской области в партии

происшествия

Фото: ТАСС/Пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области

Замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко заявил, что политическое объединение приостановит членство ранее задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщает РИА Новости.

"В партии "ЕР" предусмотрена четкая процедура: при предъявлении официального обвинения в совершении преступления автоматически приостанавливается членство в партии до решения суда", – подчеркнул специалист.

Ревенко отметил, что вопрос о приостановлении членства в партии рассмотрит региональный политсовет. Он также добавил, что предусмотрена процедура восстановления, однако при обвинительном приговоре Белозерцева окончательно исключат из "Единой России".

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки утром воскресенья, 21 марта. Помимо него под стражу взяты еще несколько человек, в том числе руководитель группы фармкомпаний "Биотэк" Борис Шпигель.

По данным правоохранительных органов, Белозерцев в 2020 году получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова деньги и ценности общей стоимостью более 31 миллиона рублей. Следствие намерено добиваться ареста для фигурантов дела о взятке.

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