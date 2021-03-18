Следователь МВД Денис Иванов и адвокат Татьяна Перминина арестованы по делу о взятке

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По обвинению во взяточничестве арестованы старший следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по городу Москве Денис Иванов и адвокат Татьяна Перминина. Решение вынесено Пресненским районным судом столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая 2021 года избрана в отношении Иванова Дениса Михайловича", – рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Перминина также арестована до указанной даты. Уточняется, что ей инкриминируют посредничество во взятке, а Иванова обвиняют в получении взятки.

Ранее Завьяловский районный суд Удмуртии освободил от тюремного заключения в связи с болезнью бывшего главу республики Александра Соловьева, который был приговорен к 10 годам лишения свободы за получение взяток.