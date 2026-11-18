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В реке Бебаю на индонезийском острове Бали обнаружили воду ярко-розового цвета с резким запахом. Об этом сообщил портал Balipost.

Специалисты управления окружающей среды района Карангасем отобрали пробы в трех точках. Глава управления И Маде Вигуна отметил, что запах воды отдает аммиаком и серой.

Недалеко от реки находятся креветочные пруды, но связан ли их сброс с окраской воды, пока не установлено. Среди возможных причин называют разложение органики на дне, застой воды, а также сброс отходов, из-за которого могли размножиться красные микроводоросли.

Местных жителей призвали временно отказаться от использования воды из реки – до тех пор, пока не будут готовы результаты анализов.

Ранее сообщалось, что межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку сведений о возможном загрязнении реки Десны. В ходе мониторинга территории специалисты установили факт сброса сточных вод из водовыпуска в реку. Кроме того, были выявлены признаки загрязнения: скопление пены, неестественные цвет и запах.

