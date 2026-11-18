18 ноября, 09:28В мире
В реке на Бали обнаружили воду ярко-розового цвета с запахом аммиака
Фото: 123RF.com/loft39studio
В реке Бебаю на индонезийском острове Бали обнаружили воду ярко-розового цвета с резким запахом. Об этом сообщил портал Balipost.
Специалисты управления окружающей среды района Карангасем отобрали пробы в трех точках. Глава управления И Маде Вигуна отметил, что запах воды отдает аммиаком и серой.
Недалеко от реки находятся креветочные пруды, но связан ли их сброс с окраской воды, пока не установлено. Среди возможных причин называют разложение органики на дне, застой воды, а также сброс отходов, из-за которого могли размножиться красные микроводоросли.
Местных жителей призвали временно отказаться от использования воды из реки – до тех пор, пока не будут готовы результаты анализов.
Ранее сообщалось, что межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку сведений о возможном загрязнении реки Десны. В ходе мониторинга территории специалисты установили факт сброса сточных вод из водовыпуска в реку. Кроме того, были выявлены признаки загрязнения: скопление пены, неестественные цвет и запах.