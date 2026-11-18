Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Температура воздуха в Москве в ноябре держится на уровне примерно на 2 градуса выше климатической нормы, однако этого недостаточно для того, чтобы отнести месяц к аномально теплым. Об этом в беседе с ТАСС заявила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, в конце рабочей недели в Москве потеплеет. Днем в четверг, 19 ноября, температура поднимется до плюс 2–4 градусов, в пятницу, 20 ноября, – до плюс 3–5 градусов.

В воскресенье, 22 ноября, в Московском регионе снова не исключено небольшое похолодание.

Согласно прогнозам синоптиков, метеорологическая осень в столице, вероятно, завершится на этой неделе. В четверг на погоду повлияет теплый сектор североатлантического циклона – воздух прогреется выше климатической нормы.

Ождается, что метеорологическая зима начнется на следующей неделе. Это примерно на 10 дней позже климатического срока.