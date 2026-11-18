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Гражданин Пакистана Асиф Мерчант приговорен в США к 27,5 года тюремного заключения. Его признали виновным в попытке организовать убийство американского президента Дональда Трампа и других чиновников, сообщило министерство юстиции США.

Приговор огласил судья Эрик Р. Комити. Срок в 330 месяцев назначен за попытку теракта, выходящего за пределы национальных границ, а также за организацию убийства по найму, уточнили в ведомстве.

По данным следствия, 48-летний Мерчант приехал в США в апреле 2024 года, чтобы подготовить политические убийства. Помимо Трампа, он рассматривал как потенциальные цели Джо Байдена, занимавшего на тот момент пост президента, и Никки Хейли, бывшего постпреда США при ООН.

Мерчанта задержали, когда он пытался покинуть страну. Присяжные признали его виновным в попытке теракта и в организации заказного убийства.

Ранее сообщалось, что Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) экстренно эвакуировала сына премьер-министра Биньямина Нетаньяху Яира из США. Причиной стала угроза покушения.

В заявлении ШАБАК говорилось о значительной угрозе причинения вреда Яиру Нетаньяху. После оценки ситуации было решено срочно вывезти его с сотрудниками службы безопасности обратно в Израиль.

