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Капитан и нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин удостоился овации на домашней площадке "Тампы" – "Бенчмарк Интернейшнл-Арена" – перед игрой регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Перед началом встречи хоккеисты "Тампы" вручили россиянину набор именных сигар. Сама игра завершилась победой хозяев со счетом 5:2. При этом Овечкин очков не набрал и повторил собственный антирекорд – 14 матчей подряд без заброшенных шайб.

Ранее сообщалось, что Овечкин завершит карьеру в НХЛ после сезона-2026/27. По словам 41-летнего хоккеиста, решение было принято летом вместе с семьей.

Россиянин заявлял, что продолжает любить хоккей, однако считает уход из НХЛ правильным шагом. Матч в Тампе стал для него последним в рамках регулярных чемпионатов на этой площадке.

