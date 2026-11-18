Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Кисло-сладкий вкус борща закрепили в ГОСТе русской кухни. Об этом сообщило РИА Новости, ознакомившееся с документом.

Стандарт описывает борщ как заправочный суп на бульоне с кисло-сладким вкусом. В составе должны быть свекла и капуста свежие либо квашеные. Кислый компонент для этого блюда обязателен.

Чтобы добиться кислого вкуса, разрешено использовать свекольный и (или) белый ржаной квас, рассол от квашеных овощей, плодов и ягод. При тушении свеклы можно добавить томатное пюре, томатную пасту, уксус или лимонный сок.

Документ допускает сезонные и региональные варианты: холодный и зеленый борщ, а также кубанский, малороссийский, московский, сибирский и другие. Для зеленого борща отсутствие свеклы и капусты в составе допустимо.

Ранее в России утвердили новый ГОСТ на русскую кухню. В стандарт вошли колобки, борщ, щи, бефстроганов, компот, а также традиционные русские приправы хрен и горчица. В окончательную версию первой редакции стандарта включили более 130 блюд. В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться.

