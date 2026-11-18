Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Водителей призвали не превышать скорость и держать дистанцию на фоне идущего в Москве снега. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Также не стоит отвлекаться на мобильный телефон за рулем, добавили в ведомстве. Пешеходам, в свою очередь, порекомендовали не торопиться и переходить дорогу только по переходу. В такую погоду водителю сложнее заметить человека, а автомобилю – остановиться.

В Дептрансе Москвы настоятельно попросили автомобилистов не выезжать на летней резине. Тем, кто еще не отправился в путь, посоветовали по возможности отказаться от поездки на машине, как минимум в период утреннего часа пик до 10:00 и в вечерний час пик с 17:00 до 20:00. Быстрее добраться позволит метро, МЦК и МЦД, отметили в ведомстве.

Тем, кто уже за рулем, рекомендуют избегать резких маневров, снизить скорость и увеличить дистанцию. Тормозить перед пешеходными переходами нужно заранее, а на спусках, подъемах, мостах и эстакадах следует быть особенно осторожными. Водителей просят быть бдительными во дворах, вблизи школ и пешеходных переходов.

По прогнозам синоптиков, осадки будут идти весь день. Из-за них и короткого светового дня видимость может ухудшиться.

Кроме того, в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за вероятности образования гололедицы. Дорожные службы Московской области переведены в режим повышенной готовности на фоне непогоды. Столичные коммунальные службы также круглосуточно следят за состоянием улично-дорожной сети и при необходимости проводят работы с учетом погодных условий.

