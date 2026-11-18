Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские беспилотники в ночь на 18 ноября поразили объекты украинской портовой инфраструктуры в Измаиле и сухогруз. Об этом сообщило министерство обороны России.

По данным ведомства, в порту Измаил поражены объекты, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов, предназначенных для обеспечения Вооруженных сил Украины.

Кроме того, удар пришелся по сухогрузу, который находился в море на пути в порт Южный. Судно доставляло для украинских военных грузы двойного назначения.

Ранее российские войска нанесли удары по Южному и Северному автодорожным мостам в Киеве. Обе переправы использовались ВСУ для переброски военных грузов, вооружения, а также военной и специальной техники.