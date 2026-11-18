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Власти Канады объявили о новых расходах на военную поддержку Украины. В частности, Оттава выделит дополнительные средства на закупку боеприпасов, оснащение противовоздушной обороны и обеспечение украинских военных зимой, говорится в заявлении канадского правительства.

Самую крупную сумму – 80 миллионов канадских долларов (около 56 миллионов долларов США) – направят на сенсорные системы для украинской ПВО. Еще 45 миллионов канадских долларов (31,5 миллиона долларов США) Канада перечислит в рамках Чешской инициативы по боеприпасам.

После этого общие обязательства Оттавы по данной инициативе превысят 500 миллионов канадских долларов (около 349,7 миллиона долларов США). Эти средства предназначены для поставок боеприпасов увеличенной дальности и оборудования для противовоздушной обороны.

Отдельно Канада выделит 30 миллионов канадских долларов (около 21 миллиона долларов США) на зимнюю одежду и снаряжение. В перечень закупок вошли сапоги, куртки, термобелье и спальные мешки. Кроме того, украинским военным передадут 250 тысяч индивидуальных продовольственных пайков.

Ранее стало известно, что в проекте оборонного бюджета США на 2027 финансовый год предусмотрены средства на продолжение военной помощи Украине. Документ подготовили представители Республиканской партии в комитете по ассигнованиям конгресса США.