Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сбой произошел в работе сервисов американской корпорации Apple. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Владельцы устройств из разных стран не могут войти в учетные записи Apple ID и облачное хранилище iCloud. Кроме того, у ряда пользователей не работает платежная система Apple Pay.

О неполадках сообщают в США, Бразилии, Греции и Латвии. Также на некорректную работу сервисов пожаловались пользователи из России. Наибольшее количество жалоб зафиксировали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и Ленинградской области.

Ранее сбой произошел в работе хостинг-провайдера Timeweb. Всего за сутки было зафиксировано 4,3 тысячи жалоб. Россияне сообщали о сбоях в работе личного кабинета и сайтов. Позже стало известно, что проблема была связана с сетевым оборудованием. Ее удалось устранить.