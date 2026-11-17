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Движение поездов по Крымскому мосту восстановили полностью. Об этом сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта в MAX.

Все составы "Таврия", которые задерживались из-за ограничения движения, уже прибыли на станцию Керчь. В частности, через мост прошли поезд № 008 Санкт-Петербург – Керчь, № 28 Москва – Керчь, пригородные поезда № 6204 и 6206 сообщением Тамань-Пассажирская – Керчь, а также № 6205, шедший в обратном направлении.

По расписанию запланированы пригородные поезда № 6809 Керчь – Анапа и обратный № 6812, а также № 007 Керчь – Санкт-Петербург, № 91 Керчь – Москва и № 27 Керчь – Москва. До Керчи также ходят автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Семь Колодезей и Владиславовка.

Железнодорожное и автомобильное движение по Крымскому мосту было приостановлено после украинских ударов по сооружению. Мост оказался поврежден, люди не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте. На сухопутном маршруте в Крым через Херсонщину Минобороны и силовые ведомства усилят меры безопасности.

