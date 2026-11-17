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Старшим тренером московского "Локомотива" стал Сергей Овчинников. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

"Год назад Сергей Иванович вернулся в клуб, заняв должность директора академии "Локомотива". Сейчас под его руководством, как старшего тренера, команда проведет предстоящие игры", – говорится в заявлении.

Помощником старшего тренера назначен Александр Бородюк. В штаб также вошли тренер по физподготовке Александр Гончаров, старший аналитик Максим Карасиков и аналитик Виктор Тестоедов. Начальником команды стал Станислав Сухина, его заместителем – Дмитрий Фомкин.

Овчинникову 56 лет. Директором академии "Локомотива" он работает с 2025 года. В качестве футболиста он выступал за железнодорожников, в составе которых дважды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Помимо этого, он играл за московское "Динамо" и португальские "Бенфику", "Порту" и "Алверку".

Тренерская карьера Овчинникова включает работу в штабе "Локомотива" в 2007 году. Самостоятельно он возглавлял краснодарскую "Кубань", брянское и минское "Динамо". С 2012 по 2016 год специалист занимался подготовкой вратарей сборной России, а с 2014 по 2020 год входил в тренерский штаб московского ЦСКА.

17 ноября "Локомотив" расторг трудовой договор с главным тренером Михаилом Галактионовым по обоюдному согласию. Клуб также покинули старший тренер Олег Левин, тренер по физподготовке Кирилл Жинкин, аналитики Владимир Савченко, Андрей Анкудимов и Михаил Полишкис, начальник команды Сергей Кузнецов и его заместитель Роман Заикин.

Галактионов поблагодарил тренерский штаб, руководство и сотрудников команды. Он подчеркнул, что сотрудники клуба были частью друг друга, помогали и делали все ради того, чтобы "Локомотив" становился лучше.