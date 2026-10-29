Галактионов анонсировал разговор с руководством после вылета "Локомотива" из Кубка России

Московский ЦСКА на домашнем стадионе обыграл столичный "Локомотив" со счетом 3:1 в матче 5 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу 29 октября. За тур до конца "железнодорожники" гарантированно стали последними в своем квартете и вылетели из турнира. О невеселых настроениях в стане красно-зеленых и ходе дерби расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

ЦСКА (Москва) – "Локомотив" (Москва) – 3:1 (2:1)

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Голы: Козлов, 7, Жоао Виктор, 17, Джикия, 66 (автогол) – Коваленко, 38.

ЦСКА: Тороп, Абдулкадыров, Жоао Виктор, Лукин (Данилов, 46), Круговой (Аззи, 46), Обляков (Кисляк, 46), Матеус Алвес, Козлов (Глебов, 65), Бандикян, Энрике Кармо, Лусиано (Мусаев, 70).

"Локомотив": Лантратов, Морозов, Джикия, Фассон (Ненахов, 73), Щетинин, Годяев, Мостовой (Руденко, 63), Коваленко (Чевардин, 83), Титков (Еремеев, 73), Раков, Комличенко (Мялковский, 73).

Предупреждения: Коваленко, 4; Фассон, 9; Матеус Алвес, 32; Годяев, 81; Джикия, 89; Мусаев, 90+.

Посещаемость: 12 197 зрителей.

Удивительно, но ЦСКА и "Локомотив" – не лидеры своей группы. Возглавляет квартет D "Ростов", который накануне уничтожил тольяттинский "Акрон" со счетом 6:1 и набрал 12 очков. Волжане же были вторыми с 7-ю баллами, в том числе за счет побед над москвичами.

В то же время красно-синие в случае победы над красно-зелеными в основное время обходили бы "Акрон": у команды Дмитрия Игдисамова в активе до дерби с "Локо" было 5 очков. А вот у подопечных Михаила Галактинова – только 3, и поражение не давало им шансов даже на третье место, которое дает право переместиться из Пути РПЛ в сетку Пути регионов Кубка России.

Для "Локомотива" продолжается тяжелейший сезон: с самого его начала, которое было в конце июля, "железнодорожники" одержали в официальных матчах во всех турнирах одержали только две победы! И все – в чемпионате, тогда как в Кубке не удавалось взять верх даже в серии пенальти (три попытки – три поражения).

У ЦСКА в последнее время жизнь крутится только вокруг Москвы – третье дерби подряд. С "Динамо" в чемпионате не получилось (1:3), со "Спартаком" исправились (2:0). При этом календарь составлен так, что между матчем с "Локо" в Кубке и "Оренбургом" на выезде в РПЛ меньше трех дней. В таких условиях "армейцам" важно было и победить, и грамотно распределить силы.

В очередной раз в этом сезоне ЦСКА сделал ставку на мощный дебют: "армейцы" огорчили соперника дважды. Для начала на 7-й минуте Иван Обляков изящным пасом в касание нашел в штрафной Данилу Козлова, и полузащитник забил первый для себя гол в нынешнем сезоне. А на 17-й снова Обляков в центре внимания: капитан красно-синих выполнил подачу с углового на ближнюю штангу, куда набежал защитник Жоао Виктор и спокойно подставил ногу, подправив мяч в дальний угол – 2:0.

Все это – при попустительстве защиты "Локомотива" и игре без мяча. Команда Галактионова и так в нокдауне, а тут снова нужно проявлять характер. Но у красно-зеленых он есть: постепенно гости забрали сферу, в то время как ЦСКА то ли сознательно отошел назад в надежде на контратаки, то ли инстинктивно начал охранять счет. Но до перерыва 2:0 они не додержали – один "Локо" отыграл. На 38-й минуте Андрей Мостовой выпилил диагональ верхом на дальнюю штангу, где все проспали Вадима Ракова. Между ним и воротами была пара метров, но у него получился удар от земли в перекладину. Однако вернувшийся в стартовый состав голкипер Владислав Тороп уже был отыгран, а вылетевшего на добивание Александра Коваленко никто не притормозил – 2:1.

Во втором тайме "Локо" смог поддерживать темп от силы 20 минут: по движению команды было видно, как она медленно, но верно устает. Перед матчем с ЦСКА обойму "железнодорожников" изрядно потрепало: Галактионов по разным причинам лишился, например, защитников Александра Сильянова и Сесара Монтеса, полузащитника Сергея Бабкина, вингера Сергея Пиняева. Все они – ключевые звенья команды, но помочь ей не могли ни с первых минут, ни по ходу встречи.

Игдисамов же фактически распределил нагрузку между основными футболистами, дав им сыграть по тайму. За счет этого ЦСКА не только не сбавлял в свежести, но и не терял в качестве. Собственно, вышедшие со скамейки игроки соорудили третий гол: на 68-й минуте Матвей Кисляк, поменявший автора двух голевых передач Ивана Облякова, совершил перехват у штрафной "Локо" и отдал на Энрике Кармо, тот продлил направо на появившегося на поле в перерыве Мохамеда Аззи, алжирец мощно прострелил, а защитник гостей Георгий Джикия встретился с мячом раньше всех и подправил его в свои ворота.

Тут уже красно-зеленые совсем поникли: углей, чтобы подкинуть их в топку паровоза, не нашлось. ЦСКА же полностью контролировал происходящее и тем самым отправил "Локомотив" под списание в нынешнем розыгрыше Кубка России. Команда Галактионова гарантировала себе последнее место в квартете за тур до конца группового этапа: с одной стороны, сенсация, с другой, закономерность с учетом бед этого сезона.



Фото: ТАСС/Михаил Синицын

На пресс-конференции главный тренер "Локомотива" произнес фразу: "По течению плыть нельзя".

"Была возможность вернуться в игру, и мы были ближе ко второму голу во второй половине первого тайма и в начале второго. Но класс игроков соперника предопределил ход матча. После перерыва они забрали мяч, инициативу. У нас был момент, чтобы забить, но допустили ошибку, и соперник нас за это наказал", – сказал Галактионов.





Михаил Галактионов главный тренер ФК "Локомотив" (Москва) Надо переварить все, что происходит. Однозначно, что по течению плыть нельзя, потому что все это начинает накапливаться и затягивает в не очень хорошую историю. Посмотрим вместе с руководителями, как выходить из этой ситуации.

Наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов сказал журналистам, что доволен случившимся на поле и назвал победу над "Локомотивом" закономерной.





Дмитрий Игдисамов главный тренер ПФК ЦСКА (Москва) Начали хорошо, забили два мяча, держали игру под контролем. К сожалению, в определенный момент перестали добегать и оказывать давление в верхней линии, "Локомотив" начал отодвигать игру от своих ворот. Пошли подачи – к сожалению, с одной не справились, не доглядели. Показали эти моменты, указали, где нужно прессинговать, отодвинули игру, плюс вышли три свежих игрока в перерыве, которые помогли это сделать. Забили третий гол, могли еще забивать, ребята молодцы.

Теперь в группе D расклад такой: "Ростов" – первый с 12-ю очками и с лидирующей строчки команду Дмитрия Кириченко уже не скинет никто. ЦСКА – второй с 8-ю баллами, "Акрон" – с 7-ю, и именно им предстоит встретиться между собой в Самаре 24 ноября. От результата будет зависеть, кто идет в плей-офф Пути РПЛ турнира, а кто попадет в Путь регионов.

"Локомотив" же – 3 очка, ноль побед, конечная станция. Теперь для "железнодорожников" в сезоне остался только ничего не решающий прощальный 6-й тур Кубка с "Ростовом" дома 25 ноября, а также чемпионат, где предстоит выбираться из подвала таблицы. А ведь уже 1 ноября – дерби со "Спартаком", который ведет борьбу за титулы. Этот поезд в огне? Похоже на то. Но вопрос: есть ли ресурсы для возрождения?

