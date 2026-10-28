В МИД Китая отреагировали на извинения Мбаппе после шутки о Мао Цзэдуне

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе угодил в грандиозный международный скандал после шутки о мемах с изображением себя в образе "китайского диктатора", имея ввиду Мао Цзэдуна. Не помогли даже извинения игрока, клуба и всей лиги, где выступают "сливочные". Кто уже разорвал контракты со спортсменом и откуда вообще появились эти мемы, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Серьезно задел чувства китайского народа"

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Пара неаккуратных фраз настроили весь Китай против нападающего "Реала" и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Футболист пришел в ток-шоу The Bridge, где ведущие спросили его о любимых мемах. Ответ игроку казался смешным, но затем ему будет явно не до улыбок.





Килиан Мбаппе нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции по футболу Больше всего меня насмешил тот, где я в образе китайского диктатора. Я часто скидываю его друзьям.

В Китае мгновенно считали намек, что речь идет об отфотошопленном изображении игрока в образе Мао Цзэдуна, так как эти картинки давно стали вирусными в Сети. Градус напряжения начал расти как снежный ком. В частности, Мбаппе уже потерял контракты с китайскими производителями молочных продуктов и энергетических напитков, рухнули акции одного из спортивных брендов, с которым у Килиана было соглашение о сотрудничестве.

Кроме того, Центральное телевидение Китая (CCTV) удалило все материалы с упоминанием звезды "сливочных" и приостановило трансляции чемпионата Испании с его участием. По подсчетам СМИ, на фоне скандала Ла Лига рискует потерять порядка 400 миллионов евро.

Также разработчики футбольных симуляторов FC Online и китайских версий PES решили удалить нападающего из игры.

В Сети появилось видео, как некий китаец замахивается руками и ногами на грузовик с изображением Мбаппе, который рекламирует какой-то напиток. Пришлось подстраиваться даже западным брендам: в частности, Dior и Hublot, у которых контракт с французом, были вынуждены удалить упоминания о нем из китайских соцсетей.

Власти КНР тоже не оставили инцидент без внимания.





Го Цзякунь официальный представитель МИД КНР Слова и действия, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают единодушный отпор со стороны всех слоев китайского общества.

И это – только часть фитбэка. Таков элемент культуры Поднебесной: любая неаккуратная фраза, порочащая то, что им дорого, глубоко оскорбляет практически всех жителей страны.

Что за мемы?

Образ диктатора тянется за Килианом Мбаппе последние годы из-за его огромного влияния на "Реал" и сборную Франции.

В частности, волну шуток и мемов вызвал эпизод из товарищеского матча "трехцветных" с командой Колумбии 29 марта 2026 года. В той встрече французов в качестве капитана выводил полузащитник Нголо Канте, которому в этот день исполнилось 35 лет. Мбаппе просидел на скамейке до 78-й минуты, но когда вышел – приказал нападающему Райану Шерки забрать повязку у Канте, который продолжал оставаться на поле, и передать ему.

После этого лицо Мбаппе подставляли не только к образу Мао Цзэдуна, но и, например, лидера КНДР Ким Чен Ына, а также Мобуту – человека, который переименовал Демократическую Республику Конго в Заир в 1971 году и правил страной больше 30 лет.

Также ходят слухи об огромном влиянии Килиана на дальнейшую судьбу главных тренеров "Реала". К примеру, по данным СМИ, из-за плохих отношений с французом в отставку в начале 2026 года был отправлен Хаби Алонсо, который будучи игроком "сливочных" стал легендой клуба. Сам Мбаппе в интервью отрицал разногласия со специалистом.

"Я поговорил с ним, когда все это случилось (имеется в виду увольнение. – Прим. ред.). У нас с ним хорошие отношения. Мы говорили о жизни, и я хотел поддержать его. Справедливо это или нет – это не мне решать. При всей моей привязанности к нему, такова жизнь", – процитировало игрока издание As.

В то же время не секрет, что Мбаппе связывают теплые отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Игрок рассказывал Sports Illustrated, что в 2022 году глава страны лично убеждал игрока задержаться в ПСЖ и не переходить в "Реал", который охотился за ним давно.





Килиан Мбаппе нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции по футболу Макрон позвонил и сказал: "Я знаю, что ты хочешь уйти. Я хочу сказать, что ты также важен во Франции. Я не хочу, чтобы ты уходил. У тебя есть возможность написать историю здесь. Все тебя любят". Я сказал, что ценю это, потому что это действительно безумие: президент страны звонит вам и хочет, чтобы вы остались.

В 2024-м трансфер все же состоялся, и футболист приглашал Макрона на прощальный ужин, сообщало издание Le Parisien.

"Глубоко уважаю китайский народ"

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

За слова о "китайском диктаторе" пришлось извиняться: Мбаппе подчеркнул, что уважает народ КНР и никого не хотел оскорбить. Заявление игрока процитировало агентство AFP, причем текст им был передан на английском, французском и китайском языках.





Килиан Мбаппе нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции по футболу Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею.

Однако официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге 28 октября отреагировал на жест футболиста довольно сухо.

"Мы серьезно относимся к принесенным им извинениям", – сказал он, не став уточнять, смягчит ли это бойкот со стороны бизнеса и жителей его страны.

Также заявления с извинениями опубликовало руководство Ла Лиги и клуб игрока – мадридский "Реал".

"Наш клуб относится с глубоким уважением к Китаю, его истории, культуре и гражданам, а также к миллионам китайских болельщиков, которые испытывают симпатию и восхищение по отношению к "Реалу". Клуб присоединяется к публичным извинениям Килиана Мбаппе: сам игрок выразил сожаление по поводу своих слов и вновь подтвердил свое уважение к китайскому народу. "Реал" подтверждает свою приверженность ценностям уважения, мирного сосуществования и межкультурного взаимопонимания, а также выражает стремление и дальше укреплять узы дружбы и симпатии, связывающие клуб с Китаем и его гражданами", – сказано в заявлении пресс-службы.

При этом, судя по всему, представителей телевидения КНР все эти слова не тронули. В Китайской медиагруппе (CMG) подчеркнули, что бойкот будет продолжаться до тех пор, пока Мбаппе не принесет "удовлетворительных извинений".

Однако, если в недавнем интервью Килиан выбрал полюбившийся ему мем в образе диктатора, то вот в сентябре 2026-го в беседе с L'Équipe футболист говорил об этом не без доли раздражения. Причем упомянув роль в истории тех личностей, к которым приделывают его изображение.





Килиан Мбаппе нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции по футболу Часть этого смешная – видно, что для многих людей это просто безобидное развлечение. А есть часть, которая не очень смешная, потому что мы знаем, какой урон подобные персонажи нанесли на протяжении истории. Сравнение с теми, кто убивал людей, кто сделал несчастными миллионы и миллионы, – я не думаю, что делал что-то подобное в своей жизни.

По его словам из того интервью, у авторов подобных мемов "нехватка политической и человеческой осознанности". Думается, что если власти Китая, бизнес или простые граждане в интернете захотят припомнить Мбаппе эти фразы, последствия могут быть еще более серьезными.

