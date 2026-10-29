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01:53

Общество

В России предложили отмечать праздник русской сказки вместо Хэллоуина

Фото: 123RF.соm/kusipun

Хэллоуин в России предложили заменить праздником русской сказки, чтобы дети могли наряжаться в костюмы и участвовать в конкурсах, сохранив при этом национальные традиции. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в беседе с ТАСС.

По его мнению, отказываться от привычных детям развлечений необязательно. Вместо западных персонажей он предложил использовать образы героев русских народных сказок.

В числе подходящих персонажей представитель Общественной палаты назвал Кощея Бессмертного, Бабу Ягу, Лешего и Водяного. По его словам, такие герои позволят сохранить атмосферу переодеваний и веселых игр, но придадут празднику национальный колорит.

Гриб также отметил, что праздник русской сказки напомнит людям о детстве и станет способом выразить уважение к отечественной культуре.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил заменить празднование Хэллоуина царскими карнавалами или проводить маскарады в новогоднюю ночь. По мнению парламентария, в России нужны собственные яркие праздники.

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