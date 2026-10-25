Любителей Хэллоуина предупредили о штрафах за публичную демонстрацию запрещенной символики. В преддверии праздника столичные кафе и рестораны готовятся принимать гостей в костюмах сказочных героев.

Однако юристы напоминают, что использование пентаграмм, перевернутых крестов и изображений нечистой силы может повлечь ответственность. В России в этом году вынесли более сотни постановлений о привлечении граждан к ответственности за публичную демонстрацию подобной атрибутики.

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