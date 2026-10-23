Суд в Донецке оштрафовал блогера Ивана Золо за футболку с сатанистской символикой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ivanzolo_2077

Буденновский межрайонный суд Донецка назначил административный штраф блогеру Ивану Золо (настоящее имя – Иван Золочевский. – Прим. ред.) за публичную демонстрацию символики экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Там пояснили, что суд признал блогера виновным в совершении административного правонарушения. При этом в его действиях не нашли признаков уголовно наказуемого деяния.

Поводом для разбирательства стала футболка Золо с символом, в котором суд увидел знак "Международного движения сатанизма" (признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).

Золо задержали 17 октября во время его выступления в донецком клубе "Террикон". Блогера доставили в отдел полиции.

Сам Золо рассказал, что причиной его задержания стала видеозапись в футболке с запрещенной символикой. По его словам, футболку он купил еще в 2022 году, а видео в ней записал позднее.

Он также заявил, что тогда не знал о запрете изображенной на одежде символики сатанизма. Блогер признал свою вину и пообещал удалить все видеозаписи, связанные с этой атрибутикой. Кроме того, он заявил о намерении утилизировать данную футболку.