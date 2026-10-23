23 октября, 16:47Политика
Среди возвращенных в РФ военнопленных есть раненые
Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков
Среди возвращенных в Россию военнопленных есть раненые, им предстоят лечение и реабилитация. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, передает РИА Новости.
Она добавила, что в результате этого обмена в Россию вернутся 50 военнослужащих из Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР) и Республики Крым.
При этом добиться возвращения 31 военнослужащего из ДНР и 13 из ЛНР удалось впервые с 2022 года. Еще шестеро военных – из Крыма, уточнила омбудсмен.
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 270 на 270 23 октября. Сейчас российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной киевскому режиму территории, находятся в Белоруссии.
Им окажут необходимую психологическую и медицинскую помощь, а затем направят в Россию. Лечиться и проходить реабилитацию им предстоит в медицинских учреждениях Минобороны.