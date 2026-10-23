В РПЦ раскритиковали идею легализации онлайн-казино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Азартные игры и даже разрешенные ставки на спорт противоречат традиционным ценностям российского общества. Об этом заявил зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Вахтанг Кипшидзе в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ставки на спорт представляют риск для нравственного здоровья, а казино, в том числе легальные, ведут в сторону, противоположную традиционным ценностям. Он также подчеркнул, что азарт и стремление к легкой наживе не относятся к числу общественных ценностей.

"Чтобы наполнять бюджет – нам всем надо честно работать, а не играть", – отметил представитель РПЦ.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что Минфин РФ изучает различные варианты регулирования онлайн-казино, включая легализацию по аналогии с букмекерскими компаниями и полный запрет.

По его оценке, потенциальные поступления в бюджет от легального рынка могут составить около 100 миллиардов рублей в год – столько же сейчас приносят букмекеры с учетом целевых отчислений на спорт.

При этом Минфин совместно с ФНС, Банком России, Минцифры и Роскомнадзором продолжает бороться с нелегальными казино, в том числе блокируя сайты и платежи. Чебесков также призвал учитывать социальные риски азартных игр и отметил необходимость предусмотреть возможность самозапрета для граждан, склонных к лудомании.