Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 17:31

Экономика

В РПЦ раскритиковали идею легализации онлайн-казино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Азартные игры и даже разрешенные ставки на спорт противоречат традиционным ценностям российского общества. Об этом заявил зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Вахтанг Кипшидзе в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ставки на спорт представляют риск для нравственного здоровья, а казино, в том числе легальные, ведут в сторону, противоположную традиционным ценностям. Он также подчеркнул, что азарт и стремление к легкой наживе не относятся к числу общественных ценностей.

"Чтобы наполнять бюджет – нам всем надо честно работать, а не играть", – отметил представитель РПЦ.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что Минфин РФ изучает различные варианты регулирования онлайн-казино, включая легализацию по аналогии с букмекерскими компаниями и полный запрет.

По его оценке, потенциальные поступления в бюджет от легального рынка могут составить около 100 миллиардов рублей в год – столько же сейчас приносят букмекеры с учетом целевых отчислений на спорт.

При этом Минфин совместно с ФНС, Банком России, Минцифры и Роскомнадзором продолжает бороться с нелегальными казино, в том числе блокируя сайты и платежи. Чебесков также призвал учитывать социальные риски азартных игр и отметил необходимость предусмотреть возможность самозапрета для граждан, склонных к лудомании.

Читайте также


экономикарелигия

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика