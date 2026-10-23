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23 октября, 11:25

Экономика

Общественная палата высказалась против легализации онлайн-казино в РФ

Фото: 123RF.com/nicolasmenijes

Легализация онлайн-казино в России приведет к росту числа лудоманов и обесценит усилия государства по созданию игорных зон, заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Я против легализации онлайн-казино", – цитирует его ТАСС.

Гриб напомнил, что доходы бюджета важны, но также важно понимать, какое число граждан будет вовлечено в онлайн-казино ввиду его доступности по сравнению с офлайн-казино в России, а также из-за рекламы. Он уверен, что для людей с низкой финансовой грамотностью это является легким видом заработка.

Ранее Минфин РФ предложил узаконить в стране деятельность онлайн-казино, облагая ее налогом в 30%. По данным министерства, это может ежегодно пополнять бюджет примерно на 100 миллиардов рублей. Позднее замминистра финансов Иван Чебесков сказал, что ведомство рассматривает возможность легализации онлайн-казино по аналогии с букмекерскими компаниями.

В Госдуме ранее называли такую идею неправильной. Подчеркивалось, что казино оказывает разрушительное воздействие на людей и порождает психические заболевания вроде лудомании. По мнению парламентариев, не стоит "развращать людей ради 100 миллиардов".

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