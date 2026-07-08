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08 июля, 17:00

Общество

ГД ввела штрафы до 500 тыс руб за прием ставок у граждан с самозапретом

Фото: 123RF.соm/geki

Депутаты Госдумы в рамках пленарного заседания приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за прием ставок и предоставление доступа в игорные заведения гражданам, установившим самозапрет на азартные игры.

Инициатива была внесена в мае группой чиновников во главе с председателем комитета ГД по экономической политике Максимом Топилиным. Проект вносит корректировку в КоАП РФ.

Согласно новым нормам, штрафные санкции для должностных лиц будут варьироваться от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч.

При этом наказание владельцам букмекерских контор и тотализаторов грозит в случае приема ставок у человека с самозапретом или направления ему рекламы азартных игр. Руководители казино и залов игровых автоматов также понесут ответственность за предоставление доступа к игорным заведениям или личным кабинетам на сайтах казино для таких лиц.

Отдельно владельцы казино могут быть оштрафованы за непредоставление на своих сайтах информации о возможности установить самозапрет на азартные игры и ссылки на соответствующий раздел на "Госуслугах".

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2026 года у россиян с патологическим влечением к азартным играм появится возможность наблюдаться у психиатра-нарколога и получать помощь в государственных медучреждениях.

Помощь будет оказываться на добровольной основе и включать комплексную лечебную реабилитацию. Это поможет уменьшить влечение к игромании, сформировать новые поведенческие паттерны и преодолеть психоэмоциональные нарушения, а также другие риски, которые имитируют возобновление азартной жизни.

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