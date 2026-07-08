Делегация Грузии покинула зал заседаний ПА ОБСЕ в знак протеста

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Делегация Грузии в знак протеста ушла из зала заседаний Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гааге, где была принята так называемая Гаагская декларация, включающая резолюцию о Грузии.

Как пояснил руководитель грузинской делегации, депутат парламента Николоз Самхарадзе, отдельные поправки, внесенные в декларацию, намеренно "искажают политическую реальность" в стране, "неправильно представляют и подтасовывают факты". В связи с этим, заявил он, делегация не будет принимать участие в голосовании.

После того как делегация Грузии покинула зал заседаний, ПА ОБСЕ все же приняла декларацию большинством голосов.

В документе, дополненном поправками на основе резолюции, подготовленной американским конгрессменом Джо Уилсоном, вошли утверждения о том, что парламентские выборы в 2024 году и выборы в местные органы власти в 2025 году в Грузии якобы носили проблемный характер и не отражали волю граждан.

Кроме того, в документе вновь раскритиковали Грузию за якобы существующие проблемы в демократии, ограничение свободы собраний и выражения.

В октябре прошлого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск Тбилиси против Москвы, постановив взыскать с РФ компенсацию в размере 253 миллионов евро за якобы имевшие место нарушения прав человека после конфликта в 2008 году.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что страна ведет прагматичную внешнюю политику по отношению к России. По его словам, существенным препятствием для нормализации двусторонних отношений остается вопрос территориальной целостности Грузии.

При этом директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин отмечал, что Москва настроена на нормализацию отношений с Тбилиси, если последний не станет разменной монетой в играх против России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркивала, что предпосылок для возобновления политического диалога между Россией и Грузией пока нет.