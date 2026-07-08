Трамп заявил, что мирный договор по Украине будет прочнее сделки с Ираном

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Будущее мирное соглашение между Россией и Украиной окажется действующим, в отличие от договора между США и Ираном. Такое мнение высказал американский президент Дональд Трамп.

Он также подчеркнул, что, несмотря на усилия переговорщиков со стороны Штатов, не видит перспектив сделки с Тегераном.

"Вся моя жизнь – это сделки. Я этого не вижу. Я не вижу (сделки. – Прим. ред.) с ними", – сказал глава Белого дома.

Вместе с тем президент США предупредил, что американские военные, вероятно, восстановят блокаду иранских морских портов. Кроме того, они могут захватить остров Харк. Трамп отметил, что отдал приказ бить по всем целям на острове, кроме трубопроводов. Атаки могут повториться уже в ночь на 9 июля.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля 2026 года после ударов США и Израиля по Ирану. При этом в середине июня стороны достигли мирного соглашения, подписали меморандум о взаимопонимании и прекратили огонь.

Однако в ночь на 8 июля американские силы нанесли новые масштабные удары по Исламской Республике. Они последовали вслед за атакой иранских военных по трем гражданским судам в районе Ормузского пролива. После этого Тегеран обвинил Вашингтон в подрыве положений меморандума.