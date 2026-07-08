Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 16:59

Политика

Трамп заявил, что мирный договор по Украине будет прочнее сделки с Ираном

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Будущее мирное соглашение между Россией и Украиной окажется действующим, в отличие от договора между США и Ираном. Такое мнение высказал американский президент Дональд Трамп.

Он также подчеркнул, что, несмотря на усилия переговорщиков со стороны Штатов, не видит перспектив сделки с Тегераном.

"Вся моя жизнь – это сделки. Я этого не вижу. Я не вижу (сделки. – Прим. ред.) с ними", – сказал глава Белого дома.

Вместе с тем президент США предупредил, что американские военные, вероятно, восстановят блокаду иранских морских портов. Кроме того, они могут захватить остров Харк. Трамп отметил, что отдал приказ бить по всем целям на острове, кроме трубопроводов. Атаки могут повториться уже в ночь на 9 июля.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля 2026 года после ударов США и Израиля по Ирану. При этом в середине июня стороны достигли мирного соглашения, подписали меморандум о взаимопонимании и прекратили огонь.

Однако в ночь на 8 июля американские силы нанесли новые масштабные удары по Исламской Республике. Они последовали вслед за атакой иранских военных по трем гражданским судам в районе Ормузского пролива. После этого Тегеран обвинил Вашингтон в подрыве положений меморандума.

Читайте также


политика

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика