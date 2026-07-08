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08 июля, 16:30

Технологии

ГД приняла закон о создании электронных почтовых ящиков на портале "Госуслуги"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о создании электронных почтовых ящиков на портале "Госуслуги". Через них госорганы, госкомпании и Банк России будут направлять юридически значимые письма.

Новая норма включена в пакет поправок к закону о поддержке "Почты России". Согласно ей, оператору предстоит развернуть цифровую систему почтовой связи. Если юридические требования или договорные обязательства предписывают отправку физическим или юридическим лицам уведомлений, извещений, требований и иной корреспонденции, такие документы будут передаваться в электронном виде через указанную систему. Получатели смогут ознакомиться с ними в личных кабинетах на портале госуслуг или региональных интернет-ресурсах.

Сообщение будет считаться доставленным, если адресат вошел в личный кабинет в течение семи дней после его размещения. Если технической возможности отправить электронный документ нет, то его направят регистрируемым письмом. В случае если у адресата нет личного кабинета на "Госуслугах", бумажное письмо будет отправлено автоматически.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на портале госуслуг создадут электронные почтовые ящики. За их использование с компаний и ИП будет взиматься ежемесячная плата, размер которой установит кабмин. С государственных органов плата взиматься не будет.

При этом граждане самостоятельно смогут определять круг лиц, от которых хотят получать сообщения через почтовый ящик. Если абонент не внес плату, доступ к ящику приостанавливается.

Этим же законом предлагается разрешить "Почте России" привлекать юрлиц и ИП для выполнения отдельных задач при оказании почтовых услуг. Доставка почтовых отправлений сторонним организациям передаваться не сможет, а ответственность за их работу останется за федеральным оператором.

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