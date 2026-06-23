Закон о цифровой почте и квитанциях ЖКХ на "Госуслугах" принят ГД в I чтении

Фото: ТАСС/"ТРК Таврия"/Ибрагим Кумыков

Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект о мерах поддержки и модернизации "Почты России". Документ предусматривает создание электронной почтовой системы на базе портала "Госуслуги", возможность получения квитанций ЖКХ в электронном виде, а также ряд других изменений.

Согласно инициативе, у физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей в личных кабинетах на портале появятся электронные почтовые ящики. Они будут использоваться для получения юридически значимых сообщений от государственных органов и Центробанка России, а также для отправки и получения заказных электронных писем.

При этом граждане смогут отказаться от цифрового формата и продолжить получать корреспонденцию в бумажном виде. Если пользователь не зарегистрирован на портале или выразил отказ от электронных отправлений, письма будут также доставляться традиционным способом.

Кроме того, закон предлагает ограничить круг организаций, имеющих право оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках многоквартирных домов. Помимо жильцов, доступ сохранят "Почта России", управляющие компании и организации, которым оплачиваются ЖКУ. Дополнительных операторов смогут определить собственники жилья на общем собрании.

Еще одна норма позволит "Почте России" размещать рекламу на доставляемых платежных документах. Сейчас законодательство допускает на таких документах только социальную рекламу и справочную информацию.

Также предлагается разрешить "Почте России" привлекать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для выполнения отдельных задач при оказании почтовых услуг. При этом доставка почтовых отправлений сторонним организациям передаваться не сможет, а ответственность за их работу останется за федеральным оператором.

В числе мер поддержки предусмотрена возможность принимать у граждан заявления на получение государственных услуг, доставлять их адресатам и передавать заявителям результаты оказания услуг за отдельную плату.

Как отметил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, получение электронных писем для граждан останется бесплатным. При этом за отправку заказной электронной корреспонденции будет взиматься плата по аналогии с обычными почтовыми отправлениями.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрена абонентская плата за использование системы, за исключением получения юридически значимых сообщений.

Если закон будет окончательно принят и подписан президентом, большинство его положений вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы взяли под контроль прогноз Минэкономразвития о повышении тарифов ЖКХ до 2029 года. Помимо этого, он указал, что профильные комитеты ГД должны оперативно высказать свои позиции по данному вопросу.

О том, что нужно внимательно отслеживать случаи резкого роста цен на ЖКУ, также упоминал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что при необходимости будут приниматься меры.

