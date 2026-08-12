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12 августа, 15:30

Шоу-бизнес

Блогер Лерчек подала апелляцию на приговор, попросив оправдать ее

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Осужденная блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, подала апелляционную жалобу на обвинительный приговор. Об этом в беседе с ТАСС сообщил ее адвокат Виктор Дугин.

"Наша подзащитная просит отменить решение суда первой инстанции и оправдать ее", – сказал собеседник агентства.

По его словам, защита настаивает на полном оправдании блогера.

Чекалину и ее бывшего супруга Артема в 2024 году обвинили в создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств. Утверждалось, что свыше 250 миллионов рублей, полученных от проведения фитнес-марафонов, они перевели на счета в ОАЭ.

Спустя некоторое время Чекалин признал вину и был приговорен к семи годам лишения свободы. При этом расследование в отношении Лерчек приостанавливали из-за ее онкологического заболевания. В июле 2026 года оно было возобновлено.

Согласно решению суда, Лерчек получила пять лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. У нее конфисковали незаконно полученные деньги и назначили штраф в 765 миллионов рублей. Кроме того, ей запретили администрировать сайты и продвигать бренд в интернете на три года.

Адвокаты блогера Лерчек обжаловали приговор

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