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12 августа, 15:22

Происшествия

Число госпитализированных после атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 27 человек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число госпитализированных после атаки беспилотников на Нижнекамск увеличилось до 27 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

Состояние двоих пациентов оценивается как средней степени тяжести. Их перевели с амбулаторного наблюдения в стационар. Еще четверо пострадавших остаются в тяжелом стабильном состоянии в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице.

Вражеские беспилотники нанесли удар по Нижнекамску 10 августа. Погибли 13 человек, еще 78 получили травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, большинство из погибших при атаке – иностранцы. Предварительно, среди них – граждане Узбекистана и Таджикистана.

Дипломат считает, что украинская сторона нанесла целенаправленный удар по месту проживания иностранных граждан в Нижнекамске, чтобы вбить клин в отношения России с дружественными странами.

13 человек погибли из-за атаки БПЛА на Нижнекамск

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