Пользователи смогут использовать иностранную почту для входа на российские сервисы

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Пользователи, зарегистрированные на отечественных ресурсах с помощью иностранных электронных почт, смогут продолжать использовать их для входа. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

"Если кто-то когда-то зарегистрировался на иностранную почту, значит – мы, конечно, приветствуем переход на отечественные решения, – тем не менее можно будет продолжить работу", – пояснил парламентарий.

Он уточнил, что новые нормы направлены прежде всего на владельцев сервисов, которые допускают регистрацию через иностранные почтовые платформы. Их будут стимулировать исключать такую возможность в будущем.

26 июня Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы для владельцев российских сайтов за использование зарубежных сервисов, включая иностранную электронную почту, для авторизации пользователей. За нарушение требований гражданам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам – от 30 до 50 тысяч, организациям – от 500 до 700 тысяч рублей.

Позднее российские приложения начали предупреждать пользователей, что с 6 июля вход через Apple ID и Google станет недоступен в связи с требованиями закона. Предполагалось, что гражданам придется авторизовываться через номер телефона, "Госуслуги", Единую биометрическую систему или российские сервисы VK ID, Яндекс ID и другие.