Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 15:01

Происшествия

В Кабардино-Балкарии альпинист погиб при восхождении на Эльбрус

Фото: 123RF.com/santiaga22

Альпинист погиб во время восхождения на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о смерти человека поступила в 13:10 по московскому времени от очевидцев. Сведений о личности и регистрации альпиниста у МЧС пока нет.

Представители ведомства добавили, что канатные дороги из-за профилактических работ пока отключены. Спасатели планируют забрать тело погибшего вечером после включения подъемника.

Ранее стало известно, что 31-летняя американская альпинистка выжила после падения с высоты 457 метров. Несчастный случай произошел во время восхождения женщины на гору Шаста в штате Калифорния.

Читайте также


происшествиярегионы

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика