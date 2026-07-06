В Кабардино-Балкарии альпинист погиб при восхождении на Эльбрус

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Альпинист погиб во время восхождения на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о смерти человека поступила в 13:10 по московскому времени от очевидцев. Сведений о личности и регистрации альпиниста у МЧС пока нет.

Представители ведомства добавили, что канатные дороги из-за профилактических работ пока отключены. Спасатели планируют забрать тело погибшего вечером после включения подъемника.

Ранее стало известно, что 31-летняя американская альпинистка выжила после падения с высоты 457 метров. Несчастный случай произошел во время восхождения женщины на гору Шаста в штате Калифорния.