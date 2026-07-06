Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 15:21

Наука

На Солнце зафиксирован рекорд по количеству вспышек за два года

Фото: depositphotos/magann

На Солнце 5 июля было зарегистрировано максимальное за два года количество вспышек – от 24 до 26 в зависимости от системы отсчета. Об этом сообщает RT со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Солнечная активность достигла нового пика, побив рекорд 2025–2026 годов по числу вспышек за сутки. Ученые также добавили, что активные группы солнечных пятен, в том числе самая крупная за последнее десятилетие область 4478, переместились к западному краю солнечного диска и более не оказывают воздействия на Землю.

По их прогнозам, к середине текущей недели интенсивность солнечной активности снизится.

Ранее исследователи ИКИ РАН заявили, что группа пятен 4478 достигла наибольшего в этом году размера – 1 190 единиц, тогда как предыдущая наибольшая группа 4366 достигала 1 100 единиц.

При этом фактической активности в области пока не наблюдается. Эксперты отметили, что, несмотря на то что она накапливает энергию, больших взрывов не фиксируется.

Читайте также


наука

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика