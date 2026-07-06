На Солнце зафиксирован рекорд по количеству вспышек за два года

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На Солнце 5 июля было зарегистрировано максимальное за два года количество вспышек – от 24 до 26 в зависимости от системы отсчета. Об этом сообщает RT со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Солнечная активность достигла нового пика, побив рекорд 2025–2026 годов по числу вспышек за сутки. Ученые также добавили, что активные группы солнечных пятен, в том числе самая крупная за последнее десятилетие область 4478, переместились к западному краю солнечного диска и более не оказывают воздействия на Землю.

По их прогнозам, к середине текущей недели интенсивность солнечной активности снизится.

Ранее исследователи ИКИ РАН заявили, что группа пятен 4478 достигла наибольшего в этом году размера – 1 190 единиц, тогда как предыдущая наибольшая группа 4366 достигала 1 100 единиц.

При этом фактической активности в области пока не наблюдается. Эксперты отметили, что, несмотря на то что она накапливает энергию, больших взрывов не фиксируется.