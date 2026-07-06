Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 14:36

Общество

Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре до вечера 6 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дождь с грозой и порывистым ветром ожидается в столице в ближайшие часы. Такие погодные условия сохранятся до 20:00 6 июля, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Порывы ветра при грозе составят до 15 метров в секунду, уточнили в комплексе.

Из-за непогоды горожан попросили быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В ГУ МЧС России по столице, в свою очередь, призвали парковать машины только в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и неустойчивые конструкции, быть внимательными за рулем, а также не оставлять детей без присмотра.

"При необходимости звоните по телефонам 101 или 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать с 09:00 до 21:00 7 июля. Кроме того, в этот же период аналогичный уровень погодной опасности был объявлен из-за грозы.

Дожди накроют Москву во второй половине дня 6 июля

Читайте также


обществопогодагород

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика