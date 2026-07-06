Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре до вечера 6 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дождь с грозой и порывистым ветром ожидается в столице в ближайшие часы. Такие погодные условия сохранятся до 20:00 6 июля, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Порывы ветра при грозе составят до 15 метров в секунду, уточнили в комплексе.

Из-за непогоды горожан попросили быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В ГУ МЧС России по столице, в свою очередь, призвали парковать машины только в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и неустойчивые конструкции, быть внимательными за рулем, а также не оставлять детей без присмотра.

"При необходимости звоните по телефонам 101 или 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать с 09:00 до 21:00 7 июля. Кроме того, в этот же период аналогичный уровень погодной опасности был объявлен из-за грозы.