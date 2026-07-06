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06 июля, 14:13

Шоу-бизнес

Рэпер P. Diddy выйдет на свободу на три месяца раньше изначального срока

Фото: legion-media.com/Splash News/Image Press Agency/Xavier Collin

Американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.) освободят из тюрьмы на три месяца раньше изначального срока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных тюрем США.

Согласно документам, новой датой выхода из федерального исправительного учреждения Форт-Дикс значится 8 февраля 2028 года вместо 8 мая того же года.

P. Diddy был арестован по обвинению в насилии, торговле людьми, организации вечеринок с запрещенными веществами и услугами секс-работниц, а также в использовании принудительного труда в сентябре 2024 года.

В 2025-м суд признал рэпера виновным в транспортировке людей для занятия проституцией и приговорил его к 50 месяцам тюрьмы. Также музыканту было предписано выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов.

Позднее продюсера также обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетним актером. С аналогичными обвинениями выступил музыкальный продюсер Джонатан Хэй, заявивший, что Комбс совершал нападения на него в 2020 и 2021 годах.

После оглашения приговора дата освобождения Комбса была установлена на 8 мая 2028 года. Затем ее перенесли на 4 июня того же года. Спустя время дата начала сдвигаться в обратном направлении: сначала ее передвинули на 25 апреля, затем на 15 апреля и, наконец, на 23 февраля 2028-го.

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