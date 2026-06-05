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05 июня, 12:23

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EFE: Мадуро будет защищать адвокат P. Diddy

Венесуэльского лидера Мадуро на процессе в США будет защищать адвокат P. Diddy

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Венесуэльский президент Николас Мадуро воспользуется услугами адвоката Анны Эстевао, которая защищала в судебном процессе американского рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.). Об этом сообщает испанское агентство EFE.

Эстевао работает в фирме Harris Trzaskoma. Юристу сообщили о включении в команду Мадуро с помощью уведомления, которое было подано в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.

Адвокат участвовала в судебном процессе над P. Diddy, он закончился оправданием рэп-исполнителя по наиболее серьезным пунктам. Его обвиняли в рэкете, сговоре и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. В худшем случае ему бы грозил пожизненный срок.

В итоге суд признал вину Комбса по двум эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией. Он получил 2 года и 4 месяца тюремного заключения и штраф в 500 тысяч долларов.

США в ночь на 3 января 2026 года провели операцию по захвату Мадуро и его жены Силии Флорес. Их вывезли в США, уже 5 января они предстали перед судом в Нью-Йорке. Мадуро и его жену обвиняют в причастности к наркоторговле. Они не признают этого.

Власти Соединенных Штатов в апреле позволили венесуэльскому правительству оплачивать услуги адвоката для политика и его супруги.

Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, при Мадуро она исполняла обязанности вице-президента.

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