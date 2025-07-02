Суд признал рэпера P. Diddy виновным по двум из пяти пунктов

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Присяжные суда в Нью-Йорке признали американского рэпера, продюсера Шона Комбса (известен как P. Diddy. – Прим. ред.) виновным в двух эпизодах транспортировки людей для занятия проституцией. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Всего рэпера обвиняли по пяти пунктам, самыми серьезными из которых были вымогательство и торговля людьми. Но присяжные посчитали его невиновным.

По данным телеканала, если бы Комбса признали виновным по всем эпизодам, то ему грозило бы пожизненное заключение. Но по решению присяжных теперь ему могут дать до 10 лет тюрьмы. Данных о вынесении итогового приговора пока нет.

P. Diddy был арестован в 2024 году после обвинений в насилии и торговле людьми. Сообщалось, что артист устраивал вечеринки, на которых раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

