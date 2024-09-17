The New York Times: рэпер P. Diddy арестован в США

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Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) арестован в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на газету The New York Times.

При этом издание не разглашает пункты обвинительного заключения и не приводит детали этого дела. Однако авторы материала напомнили, что исполнителя не раз обвиняли в изнасилованиях.

Так, в ноябре 2023 года суд Нью-Йорка отклонил иск против Комбса, в котором певица Кэсси Вентура обвинила рэпера в сексуальном насилии и торговле людьми.

Она заявила, что в 2005 году рэпер привлек ее к профессиональному сотрудничеству со своим лейблом Bad Boy Records и в течение нескольких лет артист склонял ее к сексуальным отношениям, приобщив певицу к образу жизни, связанному с употреблением алкоголя и наркотиков. На следующий день после ее иска были опубликованы сообщения о досудебном соглашении.

Спустя время Комбса повторно обвинили в сексуальных домогательствах. Так, иск подала Джой Дикерсон-Нил, которая утверждала, что музыкант давал наркотические вещества, изнасиловал ее и снял это на видео, опубликовав впоследствии кадры в Сеть. Другой потерпевшей стала Лиза Гарднер, обвинившая певца в изнасиловании, совершенном в 1991 году.