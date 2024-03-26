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26 марта, 17:18

Шоу-бизнес

Американского актера и обладателя "Оскара" обвинили в домогательствах – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Mark Lennihan

Музыкальный продюсер Родни Джонс обвинил актера и обладателя "Оскара" Кьюбу Гудинга – младшего в домогательствах. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на документы суда.

Отмечается, что Джонс изменил свой иск по делу о сексуализированном насилии в отношении рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, добавив туда еще одного обвиняемого.

Джонс утверждает, что Гудинг-младший домогался до него, когда они находились на яхте рэпера. В рамках данного дела в ночь с 25 на 26 марта американские правоохранители провели обыски в квартирах Комбса. Журналисты напомнили, что Гудинг-младший стал лауреатом премии "Оскар" за лучшую роль второго плана в фильме "Джерри Магуайер".

Иск против рэпера P. Diddy был подан в конце февраля 2024 года. До этого, в 2023 году, суд Нью-Йорка уже отклонил аналогичное дело против Комбса. Тогда певица Кэсси Вентура обвиняла рэпера в сексуальном насилии и торговле людьми. Защита Комбса отрицает все обвинения.

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