Бывший продюсер рэпера P. Diddy обвинил артиста в домогательствах

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Американского рэпера Шона Комбса, выступающего под псевдонимом P. Diddy, повторно обвинили в сексуальных домогательствах, на этот раз иск подал продюсер Родни Джонс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы суда.

В прошлом году суд в Нью-Йорке отклонил иск против Комбса, которого певица Кэсси Вентура обвиняла в сексуальном насилии и торговле людьми. Она заявила, что в 2005 году рэпер привлек ее к профессиональному сотрудничеству со своим лейблом Bad Boy Records.

Со слов Вентуры, в течение нескольких лет артист склонял ее к сексуальным отношениям, приобщив певицу к образу жизни, связанному с употреблением алкоголя и наркотиков. На следующий день после ее иска были опубликованы сообщения о досудебном соглашении.

В свою очередь, продюсер Родни Джонс в иске также указал на моменты, когда P. Diddy пытался склонить его к сексу. В тексте говорится и об иных незаконных действиях со стороны Комбса, при этом ряд обвинений сопровождается фотодоказательствами.

Джонс потребовал взыскать в его пользу 30 миллионов долларов. Защита рэпера все обвинения в адрес P. Diddy отрицает, пишут в американских СМИ.

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