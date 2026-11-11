Сергей Собянин поздравил столичных экономистов с профессиональным праздником

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил специалистов экономической сферы с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие Москвы. Об этом мэр написал в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, Москва входит в число крупнейших городских экономик мира во многом благодаря работе квалифицированных и талантливых экономистов. Такие специалисты востребованы в самых разных отраслях – от социальной сферы и ЖКХ до промышленности и информационных технологий.

Экономисты участвуют в разработке программ развития города и бизнеса, прогнозируют доходы и расходы, оценивают инвестиционные планы и помогают принимать управленческие решения.

Собянин также подчеркнул, что столица является одним из крупнейших центров экономической науки и образования в стране. В Москве работают ведущие профильные вузы, где обучается более трети будущих экономистов России.

"Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде", – написал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что в 2027–2029 годах на поддержку малого и среднего бизнеса в Москве планируют направить 65,6 миллиарда рублей. Средства предусмотрены на гранты, субсидии, льготное кредитование и образовательные программы для предпринимателей.

Кроме того, город продолжит развивать промышленную инфраструктуру, в том числе расширять площади технопарков с 3 до 5 миллионов квадратных метров к 2030 году.