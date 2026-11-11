Силы ПВО за ночь уничтожили 627 украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО за ночь сбили 627 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и Волгоградской областей, а также:



Владимирской областью;

Калужской областью;

Кировской областью;

Курской областью;

Ленинградской областью;

Новгородской областью;

Орловской областью;

Псковской областью;

Ростовской областью;

Самарской областью;

Саратовской областью;

Смоленской областью;

Тверской областью;

Тульской областью;

Ульяновской областью.

Кроме того, дроны уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Татарстан и Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области в результате пожара в жилом доме после массированной атаки украинских беспилотников погибли два человека. Во время тушения возгорания сотрудники МЧС эвакуировали жильцов, еще 10 человек спасли непосредственно из опасной зоны.

Для жителей пострадавшего дома организовали пункт временного размещения. Возможность вернуться в свои квартиры будет определена после обследования здания.