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11 ноября, 09:59

Политика

В ГД предложили обязать планирующие домашние роды семьи проходить курсы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Семьи, которые намерены проводить роды вне медицинских учреждений, предложили обязать проходить базовую подготовку и заранее сообщать о своем решении врачам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова.

Депутат считает домашние роды рискованными, поскольку в таких условиях невозможно обеспечить необходимую стерильность и своевременно оказать помощь при возникновении осложнений. По его мнению, обязательные занятия по основам родовспоможения могут помочь будущим родителям оценить возможные последствия своего решения и пересмотреть планы.

Милонов подчеркнул, что женщина и ее семья должны заранее уведомить о намерении рожать дома сотрудников женской консультации. Медики, в свою очередь, должны предоставить им необходимую информацию и аргументированно объяснить преимущества родов в специализированном учреждении.

Парламентарий также отметил, что обращение в медицинскую организацию для рождения ребенка не противоречит религиозным убеждениям и традиционным ценностям. По его словам, известные мировые религиозные организации поддерживают женщин, выбирающих роды в специализированных учреждениях.

Ранее первый зампред комитета Госдумы Роза Чемерис заявила, что домашние роды необходимо строго контролировать, а в идеале – полностью запретить из-за угрозы жизни матери и ребенка. Депутат Татьяна Буцкая также выступила за изменение законодательства, указав на случаи фиктивной регистрации детей после домашних родов ради получения выплат.

При этом эксперты отметили, что действующие нормы не предусматривают ответственности за само решение женщины рожать дома, а вопрос законодательного регулирования этой практики остается открытым.

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