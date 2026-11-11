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11 ноября, 10:40

Политика

В ГД предложили запретить продажу пиротехники несовершеннолетним

Фото: Москва 24/Игорь Иванко​

В Госдуме выступили за повышение возрастного ограничения на покупку пиротехники до 18 лет и ужесточение ответственности за нарушение правил ее продажи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на вице-спикера Думы Марию Воропаеву.

Комментируя участившиеся случаи массового подрыва петард подростками в разных регионах страны, парламентарий отметила, что петарды и фейерверки нельзя считать безобидным развлечением, поскольку неосторожное обращение с ними может привести к серьезным последствиям, особенно для детей. Поэтому действующие ограничения необходимо пересмотреть и усилить.

Сейчас продавать пиротехнику детям младше 16 лет запрещено, если производитель не установил более высокий возрастной порог. Однако, как отметила Воропаева, на практике несовершеннолетние могут обходить это требование, заказывая петарды на маркетплейсах. При оформлении покупки и получении товара возраст покупателя зачастую не проверяют.

В связи с этим ЛДПР выступает за полный запрет дистанционной продажи бытовой пиротехники. Кроме того, депутат считает необходимым усилить контроль за оборотом такой продукции и повысить наказание за нарушения правил ее продажи и использования. По ее словам, одних штрафов недостаточно – важно обеспечить реальное соблюдение установленных требований.

Воропаева подчеркнула, что защита граждан, в первую очередь детей, должна оставаться приоритетом, а законодательные ограничения должны работать на практике, а не только формально.

Сейчас за незаконную продажу пиротехники несовершеннолетним продавца могут привлечь к ответственности по статье 14.2 КоАП РФ. Для граждан предусмотрен штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.

Детям младше 16 лет разрешено продавать только безопасные хлопушки и бенгальские огни, если это допускает маркировка продукции.

Ранее в Барнауле ребенок 2016 года рождения получил травму руки в результате взрыва петарды, когда находился один дома. Мальчик достал пиротехническое изделие из упаковки, после чего оно сдетонировало у него в руках, в результате чего он лишился части пальца. Следователи организовали доследственную проверку по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

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